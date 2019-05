Mercato Roma, pericolo inglese per Zaniolo: il Tottenham prepara 60 milioni

Con il calciomercato ormai alle porte, la più grande preoccupazione dei tifosi della Roma è quella di perdere Nicolò Zaniolo. Mentre continua la trattativa tra la società giallorossa e l’entourage del giocatore per il rinnovo, i top club europei osservano con grande attenzione gli sviluppi. In Italia Juve e Napoli guardano interessate, insieme a Bayern, Real Madrid e Manchester City. In Premier, però, c’è un altro club che è pronto a fare sul serio per il classe ’99: secondo ‘Rai Sport’, infatti, il Tottenham avrebbe intenzione di arrivare a offrire ben 60 milioni di euro.