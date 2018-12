Mercato Roma, per Rodrigo Caio niente Italia: è un nuovo giocatore del Flamengo – FOTO

Il futuro prossimo di Rodrigo Caio non sarà in Serie A. Il difensore classe ’93 è stato accostato più volte a club italiani, tra cui Lazio, Milan e Roma recentemente. I giallorossi cercano un rinforzo per la retroguardia, ma il brasiliano ora è diventato ufficialmente un giocatore del Flamengo. La società rubronegra ha ufficializzato sul proprio sito l’acquisto del centrale dal San Paolo con un contratto fino al 2023. Come riporta l’Ansa, il Flamengo avrebbe sborsato circa 6 milioni per il 45% del suo cartellino.