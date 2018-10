Potrebbe essere Sandro Tonali il regista del futuro della Roma. Il giovane classe 2000 piace a tantissimi club, in Italia e all’estero: tra questi c’è la Roma, la società che ha mosso i passi più importanti con il Brescia. Secondo Tuttomercatoweb Monchi avrebbe recapitato un’offerta da 12 milioni, ottenendo però solo un ‘no’ da parte di Cellino. Oltre alla Roma, per Tonali si è mosso anche il Bayern Monaco, mentre in estate hanno preso informazioni Juventus e Milan.