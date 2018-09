Mercato Roma, Neres: “Gli interessi fanno piacere, ma sono concentrato sull’Ajax”

Quello di David Neres è stato uno dei tanti nomi che in estate sono stati accostati alla Roma, alla costante ricerca di un esterno offensivo prima di virare su Nzonzi dopo la vicenda Malcom. Sul classe ’97 dell’Ajax restano alti gli interessi di molti club, con il Borussia Dortmund ancora in testa. I tedeschi sarebbero stati pronti ad offrire ben 33 milioni di euro: “Io ho solo preso atto dell’interesse di altri club quando il mio agente mi ha detto che l’Ajax voleva trattare – ha detto lo stesso Neres in un’intervista al De Telegraaf -. Ho letto del Borussia, ma non ci ho mai pensato. Di certo ti lusinga sapere che un grande club è pronto ad investire così tanto su di te. E’ un segno che sono sulla strada giusta”. Il calciatore ex San Paolo ha, comunque, da poco rinnovato il contratto con gli olandesi: “Ci sono stati molti apprezzamenti, ma per me questo nuovo contratto è un incentivo a continuare e lavorare ogni giorno sempre meglio”. Neres è concentrato sull’Ajax, per strapparlo ai lancieri servirà un’offerta monstre.