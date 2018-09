Mercato Roma, Lucas Vazquez in uscita dal Real Madrid: i giallorossi ci pensano per gennaio

I destini di Roma e Real Madrid potrebbero tornare a incrociarsi. Dopo la sfida americana in estate e il match di Champions di mercoledì al Bernabeu, i due club sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Come riporta Don Balon, i giallorossi continuano a seguire Lucas Vazquez: l’esterno spagnolo classe ’91 non ha più intenzione di stare in panchina e sarebbe pronto a lasciare Madrid per giocare con continuità. Monchi osserva da tempo il giocatore ed è convinto che a Roma possa fare benissimo: nel mercato di gennaio, il ds giallorosso proverà dunque a intavolare una trattativa per Vazquez.