Mercato Roma, lo Shakhtar non ostacolerà l’operazione Fonseca. Via libera nelle prossime 48 ore

Paulo Fonseca e la Roma si avvicinano ancora. Dopo l’incontro di Madrid che ha sancito l’accordo tra le parti con un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni netti a stagione, Matteo Pedrosi, esperto di mercato, su Twitter scrive come nonostante l’anno di contratto rimanente con lo Shakhtar, il club ucraino non ostacolerà la trattativa.

Secondo quanto aggiunto da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, già oggi gli agenti dell’allenatore portoghese avrebbero iniziato a parlare con il club ucraino per evitare il pagamento della clausola. Via libero per l’operazione atteso nelle prossime 48 ore.