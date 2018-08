Il mercato in entrata della Serie A si è chiuso ieri, ma in uscita è ancora tutto aperto. Alcuni calciatori della rosa giallorossa potrebbero partire presto e tra questi c’è anche Eros De Santis. Sul giovane terzino classe ’97, come riporta tuttomercatoweb.com, c’è il forte interesse della Robur Siena (in Serie C il mercato in entrata si chiude il 25). L’ex Entella andrebbe in Toscana a titolo definitivo.