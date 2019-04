Il futuro di Kostas Manolas è tutt’altro che certo. “Solamente Dio lo sa” aveva detto dopo la sconfitta con il Napoli e da giorni si susseguono voci e notizie di un interessamento della Juventus, disposta a pagare la clausola da 36 milioni di euro. Come riporta calciomercato.com, il club bianconero sarebbe frenato da alcune referenze sul carattere del centrale greco. Per questo motivo non sarebbe la prima scelta di Paratici.