Mercato Roma, incontro con Ten Hag prima della semifinale

Sebbene la rocambolesca eliminazione di ieri nel match casalingo contro il Tottenham, il tecnico dell’Ajax Erik Ten Hag rimane uno degli allenatori più ambiti per la prossima stagione, specialmente grazie a quanto dimostrato nei confronti con Real Madrid e Juventus. Secondo quanto riporta il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovanbattista anche la Roma, grazie al lavoro di un intermediario olandese, avrebbe avuto un contatto con il tecnico dei lancieri prima della semifinale di andata contro i londinesi per parlare del futuro. Inoltre i giallorossi sarebbero vicinissimi anche alla chiusura della trattativa per Gianluca Petrachi, attuale diesse del Torino da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza romanista per il ruolo di direttore sportivo.