Mercato Roma, il Real fa sul serio per Herrera. Incontro tra Lopetegui e il giocatore

Roma, Inter e Real Madrid. È corsa a tre per Hector Herrera, centrocampista del Porto in scadenza di contratto a giugno del 2019. Se fino a qualche giorno fa la contesa per il messicano sembrava essere un duello tutto italiano, quest’oggi il quotidiano AS rilancia la concorrenza del club blancos, con un’indiscrezione che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

Negli ultimi giorni del mercato estivo il tecnico del Real Madrid Lopetegui avrebbe avuto un incontro con Herrera allo Yeatman Hotel di Porto, città nella quale l’allenatore ha trascorso alcuni giorni di riposo con sua moglie. Anche l’allenatore spagnolo gli avrebbe chiesto di non firmare con il club portoghese per poi accordarsi con il Real il prossimo anno e indossare così la camiseta blanca.