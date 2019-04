Mercato Roma, il Psg prepara 30 milioni per Tonali

Sandro Tonali, giovane talento del Brescia, piace a tanti club. Tra questi anche alla Roma, ma come riporta seriebnews.com, ci sarebbe da aggiungere l’interesse del Psg a quello già conosciuto di Milan, Inter e Juventus. Il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per fare un’operazione simile a quella che portò Verratti a Parigi. Una somma che farebbe tentennare la società lombarda e che probabilmente farà scatenare un’asta per alzare il prezzo del cartellino del giocatore.