Mercato Roma, il primo colpo può essere Florentino del Benfica

In attesa di risolvere la grana col Torino, Petrachi sta già lavorando per la Roma. E il primo colpo giallorosso – riporta Sky Sport – può essere il centrocampista del Benfica Florentino. È un classe 1999 che ha giocato sia nella squadra B che con la prima squadra, raccogliendo 11 presenze nel primo campionato portoghese e tre in Europa League: in tutto 40 le presenze stagionali con 2 gol e 2 assist tra tutte le competizioni (ha giocato anche nella seconda divisione portoghese con il Benfica B e in Youth League). Piace anche a Fonseca, che può farlo diventare la sorpresa del centrocampo della nuova Roma.