Mercato Roma, il Napoli preme per Manolas: c’è l’ok del giocatore

Ieri il suo nome nel suggestivo scambio con Higuain. Oggi invece l’avvicinamento prepotente al Napoli. Anche Kostas Manolas potrebbe rientrare nel novero dei senatori della Roma attesi a un’estate interlocutoria, come sta accadendo per il bosniaco Edin Dzeko. Il difensore greco infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe dato l’ok al trasferimento in azzurro, con il Napoli che dovrebbe ora trovare l’intesa con la società romanista pagando la clausola da 36 milioni di euro o provando a inserire una contropartita tecnica gradita al club. Da Trigoria però la società ha smentito l’accordo di Manolas con il club azzurro, una situazione di mercato che potrebbe avere ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.