Sabato la sfida con il Cagliari e per Schick potrebbe esserci un’altra occasione da titolare. Cinque partite per definire non solo il futuro della Roma ma anche del calciatore ceco definito un campione da Ranieri nella conferenza stampa di oggi. Come riporta calciomercato.it, determinante sarà il nuovo allenatore che la società giallorossa spera possa essere Antonio Conte. Intanto sull’ex Sampdoria si muovono i club di Premier League e Liga.