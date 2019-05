Mercato Roma, Gasperini: “Parlerò del futuro col presidente, può succedere di tutto”

Mentre l’attenzione del mondo Roma è stata calamitata dall’addio di De Rossi, la dirigenza continua anche a valutare i profili per la panchina. Tra questi il candidato più forte sembra Gian Piero Gasperini, che è avanti nella corsa Champions rispetto ai giallorossi. Domani, intanto, la sua Atalanta si gioca anche la Coppa Italia nella finale contro la Lazio. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico orobico ha parlato del rush finale di campionato e del suo futuro: “Ci sono talmente pochi punti che in due partite può succedere di tutto. Si può vincere tutto, qualcosa, niente, per squadre che si stanno giocando l’accesso in Champions, in Europa League. Un po’ tutte quante stanno pensando a un piano A, B e C, come allenatore. Sono tutte impegnate a vedere cosa succede nelle ultime partite, vale per tutte. Per noi il futuro è la Coppa, poi la Juventus, poi l’ultima partita. È veramente così per tutte. Alla fine si possono fare programmi diversi, la prima persona con cui affronterò l’argomento, anche in base a cosa succederà, sarà con Percassi. Io ho un contratto”.