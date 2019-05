Al termine di questa stagione Fernando Llorente lascerà il Tottenham. Gli Spurs, infatti, lasceranno libero l’attaccante spagnolo dato che è scaduto il termine per l’estensione del contratto. Come riporta il Mirror, sull’ex Juventus ci sarebbero alcuni club europei tra cui Roma e il Milan, che potrebbero riportare in Italia il centravanti a parametro zero.