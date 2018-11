Mercato Roma, dall’Inghilterra: Mourinho vuole Pellegrini allo United a gennaio

Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini. Continuano le voci su un possibile interessamento del Manchester United nei confronti del centrocampista giallorosso. Il 22enne della Roma piace molto a Mourinho, che – secondo il Daily Star – vorrebbe portarlo a Old Trafford già a gennaio. Pellegrini ha una clausola rescissoria da 30 milioni non valida però nel mercato di gennaio.

Intanto, domani sarà chiamato ancora una volta a vestire i panni del trequartista: smaltito l’infortunio che l’ha fatto rientrare in anticipo dalla nazionale, ci sarà lui alle spalle di Patrik Schick nell’attacco giallorosso alla Dacia Arena contro l’Udinese.