Mercato Roma, dalla Francia sicuri: forte tentazione Dzeko per il PSG

Dzeko e la Roma, un rapporto tutt’altro che solido soprattutto in ottica futura, al di là del contratto in scadenza nel 2020. Dopo le parole di delusione di ieri, dove il bosniaco spiegava i perché di un’annata sottotono sia dal punto di vista personale sia di squadra, è di oggi invece la notizia del forte interesse del PSG per il centravanti giallorosso. Secondo quanto riporta France Football il club parigino starebbe pensando proprio al nativo di Sarajevo qualora Edinson Cavani decidesse di cambiare squadra. Un’idea del direttore sportivo Antero Henrique, da sempre estimatore delle qualità e delle capacità realizzative di Dzeko. Capacità che stanno ingolosendo anche l’Inter, con la Roma che non chiederebbe meno di 20 milioni di euro per privarsi del suo centravanti di riferimento degli ultimi anni.