Mercato Roma, dalla Francia: Mourinho in trattativa con i giallorossi

La Roma continua a muoversi sul mercato per scegliere l’allenatore in vista della prossima stagione. Con la vicenda Antonio Conte momentaneamente in stallo, la dirigenza starebbe valutando anche altre figure a cui assegnare la panchina della squadra. Dalla Francia, L’Equipe afferma che i giallorossi sarebbero in trattativa anche con José Mourinho. Per riportare l’ex Manchester United in Italia, la Roma avrebbe proposto al portoghese un contratto triennale. Tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Europa da parte dei giallorossi. In corsa anche il Paris Saint-Germain, che però sembra intenzionata a continuare la propria avventura con Tuchel.