Mercato Roma, dalla Francia: il Marsiglia di Garcia su Nzonzi

La stagione di Steven Nzonzi è scivolata via tra alti e bassi. Arrivato la scorsa estate dal Siviglia per 30 milioni, potrebbe cambiare aria già a partire da quest’estate. Come riporta le10sport.com, a seguire il giocatore ci sarebbero Arsenal, Tottenham e Monaco. Ora, però, c’è da aggiungere anche il Marsiglia di Rudi Garcia.

Tuttavia il campione del mondo con la Francia, al termine del match pareggiato ieri sera con l’Inter, ci ha tenuto ad allontanare le voci di mercato che lo circondano: “La stagione è in corso e il futuro conta poco. Sono concentrato sul mio lavoro e centrare gli obiettivi con la Roma“.