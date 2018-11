Ante Coric, arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria, potrebbe finire in prestito a gennaio. Con Di Francesco non sta trovando spazio e il trasferimento temporaneo potrebbe essere la soluzione giusta per far accumulare minuti ed esperienza in Serie A al centrocampista croato. Come scrive tuttoudinese.it, sulle tracce del mediano ci sarebbe anche l’Udinese e sabato potrebbe andare in scena un incontro con Monchi in occasione del match della Dacia Arena.