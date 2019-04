Mercato Roma, Ancelotti sogna Zaniolo

Carlo Ancelotti e il Napoli stanno vivendo un periodo di frizione. Con il secondo posto acquisito e l’eliminazione in Europa League, la squadra partenopea non ha grandi stimoli per questo finale di campionato e starebbe pensando già alla prossima stagione. Come riporta il quotidiano “Il Roma”, sono tanti i profili che piacciono al tecnico di Reggiolo, tra questi anche quello di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso vorrebbe rimanere nella Capitale, ma senza la Champions League potrebbero cambiare gli scenari. La sua valutazione è di circa 50 milioni e a oggi per il Napoli resta un sogno oltre che una trattativa difficile.