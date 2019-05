Mercato, non solo la Roma su Vlachodimos: piace allo United e al Newcastle

Robin Olsen è stato scalzato da Mirante nel finale di stagione e la Roma valuta comunque l’acquisto di un altro portiere per la prossima stagione. In questi giorni è stato accostato al club giallorosso anche Odisseas Vlachodimos, fresco vincitore dello Scudetto con il Benfica. Come riporta il portale O Jogo, i capitolini non sarebbero gli unici ad aver messo gli occhi sul numero uno greco. Infatti sulle tracce del portiere classe 1995, il cui prezzo del cartellino di aggira intorno ai 15 milioni di euro, ci sarebbero anche due club inglesi come il Newcastle, che avrebbe già contattato il club per chiedere informazioni sull’estremo difensore, e il Manchester United.