L’ex direttore del Milan si propone alla Roma in caso di dimissioni di Ramon Monchi. Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sportitalia, toccando anche l’argomento di un suo possibile futuro in giallorosso. “Ovviamente ci andrei, non rifiuterei una loro proposta. Ma non so se Monchi andrà via o meno”, ha dichiarato l’ex dirigente rossonero. Monchi in caso di esonero di Di Francesco potrebbe presentare le proprie dimissioni al presidente Pallotta.