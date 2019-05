Gasperini è il nome in cima alla lista per il dopo Ranieri. Petrachi è a un passo dall’essere ufficialmente il nuovo diesse della Roma e potrebbero essere diversi i calciatori in entrata in particolare dall’Atalanta. Come riporta Ilario Di Giovambattista sulle frequenze di Radio Radio, oltre a Zapata i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche anche su Palomino e non su Gianluca Mancini per la difesa. Secondo tuttomercatoweb.com, piacerebbe anche Gosens.