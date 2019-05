Mercato, Inter-Dzeko: sì anche senza Champions. Affare da 10-12 milioni

Il futuro di Edin Dzeko sarà con ogni probabilità lontano dalla Roma. Con il contratto in scadenza nel giugno 2020 che non sarà rinnovato, il bosniaco e i giallorossi sarebbero vicini a dirsi addio. Come riporta Tuttosport, l’Inter sembra pronta a strapparlo alla rivale per regalarlo a Conte (lo aveva chiesto già al Chelsea), a un passo da diventare nuovo tecnico. Anche in caso di mancata Champions. L’affare può chiudersi su un prezzo che oscillerà tra i 10 e i 12 milioni, mentre al giocatore è stato proposto un triennale. Nel mirino di Marotta c’è anche l’ex Juve Llorente, a breve svincolato, seguito proprio dalla Roma.