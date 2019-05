Mercato, il padre-agente di Gerson: “A fine stagione parleremo con la Roma”

La Fiorentina contro il Genoa si giocherà la permanenza in Serie A. E su quella partita resta concentrato Gerson, in viola ma in prestito dalla Roma. A parlare del brasiliano è stato il padre e agente Marcao: “È prematuro fare analisi sulla sua annata – ha detto a Firenzeviola.it. La Fiorentina ha una partita molto importante il prossimo fine settimana e Gerson è totalmente concentrato sulla sfida contro il Genoa. Quello che posso dire è che mio figlio nutre un grande affetto per il club viola e ha cercato di dedicarsi ad esso giorno per giorno”.

Ha già avuto modo di parlare con la Roma riguardo il futuro di Gerson?

Onestamente non è un argomento che abbiamo ancora affrontato. Il rispetto e l’affetto che ci legano alla Fiorentina in una fase del campionato così delicata non ci permettono di pensarci. Il nostro obiettivo è adesso è fare al meglio la partita di domenica col Genoa e finire la stagione in modo dignitoso. Solo dopo ci metteremo a sedere per parlare del suo futuro.