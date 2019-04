Mercato, dall’Inghilterra: tutti pazzi di Ziyech. Altri quattro club sul calciatore

Hakim Ziyech, talento dell’Ajax, è da tempo seguito dalla Roma e in una recente intervista non aveva chiuso le porte al club giallorosso. Oggi, però, il portale online mirror.co.uk, spiega come sull’esterno marocchino, autore di 19 gol e 20 assist in 42 presenze con la maglia dei ‘lancieri’, ci sia da superare una forte concorrenza. Oltre al Bayern Monaco, come riferisce il tabloid inglese, sull’esterno 26enne ci sarebbero anche 4 società della Premier League: i due club di Manchester, Liverpool e Arsenal.