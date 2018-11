Mercato, dalla Spagna: il Barcellona pone il veto su Rafinha. Nessuna cessione a gennaio

Rafinha, dopo una breve parentesi nella passata stagione nell’Inter di Spalletti, ha fatto ritorno al Barcellona dove però sta trovando poco spazio. Nonostante l’apertura del padre-agente sul possibile futuro in giallorosso del figlio, il suo destino resta tutto da decifrare. Come scrive Mondo Deportivo, la dirigenza blaugrana avrebbe ribadito al trequartista brasiliano la volontà di non essere disposti a cederlo nella finestra di mercato di gennaio a meno di offerte importanti.