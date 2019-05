Mercato, dalla Germania: non solo la Roma su Kruse. Piace anche a Liverpool e Bayern

Domenica con il Parma si conclude la stagione della Roma e da lunedì sarà già tempo di programmazione. Sul tavolo ci sono da definire i ruoli dell’allenatore e del direttore sportivo, ma i giallorossi non smettono comunque di pensare alle prossime mosse di mercato. Come riporta il portale tedesco Sport1, ai giallorossi piace Kruse, capitano e attaccante del Werder Brema in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Sul giocatore, però, ci sarebbero anche Liverpool e Bayern Monaco interessate a un possibile colpo low cost.