Mercato, ag. Malcom a FR: “No alla Roma, neanche se ci chiamasse”

Malcom alla Roma, non s’ha da fare. Non ci saranno ulteriori colpi di scena, nessuna nuova notizia di un possibile sbarco a Ciampino, né altre puntate della telenovela legata al futuro del brasiliano. A confermarlo il diesse Monchi (“Si è preso gioco della Roma”), ma anche l’agente dell’attaccante, Fernando Garcia: “Presto parlerò con il Barcellona per capire quale sarà il futuro di Malcom, se blaugrana o in un altro club – ha dichiarato il procuratore a Forzaroma.info. – Ho letto sui tabloid inglesi dell’interessamento della Roma e della Lazio per il mio assistito ma non posso confermarlo”. Nessuna offerta dalla Capitale, e neanche nessuna voglia del giocatore di sbarcarci: “Anche se mi chiamassero non prenderemmo in considerazione l’ipotesi”, ha commentato l’agente. Più probabile per il giocatore la permanenza fino a giugno nel Barcellona, oppure un passaggio in prestito con riscatto in Inghilterra: sull’ex Bordeaux c’è l’interessamento del Tottenham e del West Ham.