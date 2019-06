Il Borussia Dortmund vuole Schick

La nazionale ha messo in luce Patrik Schick che dopo una stagione deludente in giallorosso ha trovato il riscatto con la Repubblica Ceca. L’attaccante è al centro delle voci di mercato alimentate anche da una recente intervista in cui non è apparso certo di voler restare nella Capitale. Secondo quanto riportata Il tempo, l’attaccante sarebbe entrato nel mirino del Borussia Dortmund, ma la Roma non sarebbe intenzionata a una cessione definitiva ma a un’operazione in prestito.