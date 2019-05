El Shaarawy-Roma, frenata sul rinnovo: il Faraone chiede 4 milioni

Stephan El Shaarawy e la Roma frenano sul rinnovo di contratto. Il numero 92 e i giallorossi sono legati fino a giugno 2020 e l’obiettivo di entrambi è continuare insieme. L’idea sul come invece, è diversa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club di Pallotta avrebbe offerto 3 milioni al Faraone, che dopo la stagione da capocannoniere ne chiede almeno uno in più. Una distanza non incolmabile, ma resta da capire a questo punto se ci sarà la volontà di venirsi incontro per andare avanti insieme. Con l’addio certo di De Rossi e quello probabile di Dzeko, il monte ingaggi scenderà di molto. Non sarà dunque un problema per la Roma alzare il tiro, sempre che nel frattempo non si decida di cambiare idea sul futuro.