De Rossi a cena nello stesso ristorante di Pallotta. L’ex capitano: “Qui per festeggiare mia figlia”

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora un mistero. Tante le voci che lo vorrebbero nel MLS con i Los Angeles Fc o in Sud America con il Boca, ma come ha detto la moglie su Instagram: “Non ha ancora firmato con nessuno”. La trama, però, si infittisce. Come riporta il giornalista Roberto Maida su Twitter, l’ex capitano della Roma è in vacanza con la figlia Gaia e ha cenato nello stesso ristorante a Londra di Mayfair dove Pallotta mangiava con Baldini e gli altri dirigenti giallorossi. Il giocatore assicura di non aver incontrato nessuno: “Il futuro? Vediamo. Mia figlia ha preso dieci agli esami e siamo qui per festeggiare a lume di candela”.