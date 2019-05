Mercato Roma, Cairo sicuro: “Petrachi rimarrà con noi fino al 2020”

Sebbene l’avvicinamento costante dell’ultimo periodo, da Torino continuano ad arrivare smentite riguardo il passaggio di Gianluca Petrachi alla Roma. E’ stato lo stesso Urbano Cairo a rimandare tutto intervenendo – come riporta l’ANSA – a margine della presentazione del libro ‘Coppi e Bartali’ del Presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris. “Petrachi rimarrà con me fino al 2020, non c’è problema”, queste le poche ma significative parole del patron del Toro, che continua a fare melina sul futuro del proprio direttore sportivo.