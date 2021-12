USA, Reynolds in campo mezz’ora nella vittoria contro la Bosnia

Reynolds non trova spazio nella Roma mentre con la propria Nazionale è riuscito a giocare una buona parte del secondo tempo

Reynolds non sarà a disposizione di Mourinho fino al 2022. Il terzino destro è stato convocato dal CT Gregg Berhalter per uno stage in vista delle gare di qualificazione al mondiale del 2022. Nella notte l'ex Dallas ha disputato mezz'ora in amichevole contro la Bosnia. Vittoria per 1-0 della nazionale statunitense ottenuta nei minuti finali grazie ad un gol di Bassett. Entrato al 60' il giocatore giallorosso ha contribuito al successo della sua squadra.