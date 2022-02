Dominio giallorosso, poi Abraham di rigore abbatte lo Spezia tra le polemiche

Penalty deciso dopo una lunghissima revisione al Var per un calcio di Maggiore a Zaniolo

Nel calcio di solito c’è poco spazio per la giustizia. La storia del pallone è piena di partite stregate, pali, traverse, miracoli del portiere, pallone che non vuole entrare, scrive Frosio su La Gazzetta dello Sport. La Roma stava per farci i conti, poi Tammy Abraham ha trasformato il rigore per il gol più tardivo della storia giallorossa in Serie A proprio dopo l’azione più emblematica della partita – traversa di Zaniolo, e poi altra traversa di Zaniolo da terra – e lunghissima revisione al Var per un calcio di Maggiore allo stesso Nicolò, che da queste parti è di casa quanto il capitano dello Spezia. Fino a quel momento, non si era scongelato lo 0-0 per motivi misteriosi: per chi ha familiarità con gli Expected Goals, il computo giallorosso a fine partita calcola 4,36, un prodotto altissimo, contro lo 0,37 dello Spezia. Roma in completo dominio, occasioni a raffica, il portiere Provedel protagonista, qualche errore di troppo sotto porta con la squadra di Thiago Motta in dieci per il rosso ad Amian a fine primo tempo (prima una manata a Zalewski, poi una trattenuta su Pellegrini, tutto in poco più di cinque minuti).