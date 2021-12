Conference League, focolaio Covid nel Tottenham: rinviato il match col Rennais

Con gli ultimi test effettuati sono state rilevate 10 positività nel gruppo squadra, tra queste non c'è Antonio Conte

Il Tottenham ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che la partita contro il Rennais in programma domani sarà rinviata a data da destinarsi a causa di un focolaio Covid tra gli Spurs. Con gli ultimi test effettuati sono state rilevate 13 positività nel gruppo squadra, tra queste non c'è Antonio Conte. "Sono in corso le discussioni con la UEFA e daremo nuove informazioni appena possibile. Inoltre la squadra è in isolamento nel centro sportivo per ragioni di sicurezza" fa sapere il club inglese.