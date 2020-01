‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Peres vale Zappacosta”, ORSI: “A Fonseca non piace”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che Bruno Peres farà fatica a trovare spazio nella Roma, a meno che vada via Florenzi. Petrachi ha un certo affetto per il terzino brasiliano. Contro il Torino vietato sottovalutare l’avversario, non bisogna già pensare alla Juve. La Roma, però, ultimamente concede poco all’avversario e sarà così anche domani”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Peres per me va ad accentuare il problema sulla fascia destra. Su sei che ha secondo me a Fonseca non gliene piace nemmeno uno. Dopo Zappacosta, per me, Florenzi è il migliore terzino che ha la Roma. Il Torino deve fare risultato, si chiuderà e cercherà di ripartire. La Roma deve essere brava e caparbia a sbloccare subito la partita”.

Sandro Sabatini(Radio Radio Mattino – 104,5): “Bruno Peres vale Zappacosta, ci sta il suo ritorno. Mi sembra che stia cambiando il vento su Florenzi. Fonseca è stato onesto con il capitano ed ora mi è sembrato un po’ più carico. Fonseca mi sembra come il primo anno di Garcia, un uomo venuto da lontano, uno che alla Roma serviva, uno in po’ distaccato dall’ambiente”.