‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Bernardeschi l’uomo giusto per sostituire Zaniolo, non Politano”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “Con lo scambio Spinazzola-Politano la Roma ci guadagnerebbe. Politano è un grandissimo giocatore. Fonseca dichiarò apertamente che Florenzi non era un terzino, ma ora lo ha schierato basso in 5 partite consecutive. Questo significa che Spinazzola è stato bocciato dall’allenatore portoghese. Politano sarebbe giusto per un cambio di ruolo, se Fonseca volesse passare al 4-3-3 perché il giocatore dell’Inter è molto più offensivo di Zaniolo. Lui era il giocatore che nella Roma faceva gol, non segna nessuno tra i giallorossi”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Lo scambio tra Politano e Spinazzola lo farei subito per la Roma. Il terzino è un buon calciatore ma non gioca mai. Inoltre verrebbe valutato 30 milioni e rappresenterebbe una plusvalenza. Per la Roma è un’occasione clamorosa. Io credo che Politano li possa fare i gol che avrebbe fatto Zaniolo, ma credo che non ci sia la necessità numerica di acquistare un esterno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104.5): “Ci andrei calmo con Zaniolo sul discorso Europeo. Meglio andarci con i piedi di piombo e tenersi pronti per la preparazione. Mercato? La cosa più logica sarebbe “alzare” Florenzi e cercare un terzino. Politano mi piace. La Roma dopo Firenze fa fatica a fare gol, ma gli attaccanti ci sono, Dzeko, Kalinic, Kluivert… A Fonseca piace molto Cristante, che è entrato bene con la Juve”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104.5): “La Roma con Zaniolo perde un pezzo davvero importante. Politano non ha le caratteristiche di Nicolò. Ora Pellegrini dovrà caricarsi la squadra sulle spalle, è maturo ed è giusto che si prenda le responsabilità”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104.5): “Sei mesi per rientrare secondo me sono pochi per l’infortunio di Zaniolo. Under e Higuain mi sono sembrati un po’ sovrappeso domenica. Per sostituire Zaniolo servirebbe Bernardeschi, non Politano”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104.5): “Nello scambio Spinazzola-Politano a livello fisico ne guadagna la Roma, che però perde un sostituto di Kolarov”.