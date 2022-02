‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Visti ieri sera io li manderei via tutti e 11”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari(Radio Radio Mattino - 104,5): “ La Roma non ha fatto una grande partita. Primi 15 minuti inguardabili ma nel secondo tempo non mi è dispiaciuta come aveva reagito. Poi è venuta fuori l’Inter. La differenza tra le due squadre è netta. Ieri hanno giocato male anche i migliori della Roma: Smalling, Oliveira e Abraham”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Una squadra perfetta contro una squadra inguardabile. Una sola azione pericolosa, colpa dell’allenatore che si è anche lamentato dell’arbitro”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “E’ stata una partita brutta. L’Inter ha giocato bene i primi 15 minuti poi dopo ho visto un’ora di errori tecnici incredibili. Una partita gravemente insufficiente, Inter-Roma non può essere una partita così. I nerazzurri hanno vinto con merito ma non mi è sembrata così bella”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se qualche giocatore vuole andar via non ci saranno problemi. Ma avete visto Smalling? Dorme. Per me, visti ieri sera, possono andar via tutti. Non poteva essere davvero contro l'Inter la partita della svolta, quando non riesci a battere nemmeno il Genoa. Mi aspettavo più concentrazione inizialmente, un gol così dopo nemmeno due minuti non lo puoi mai prendere. Karsdorp, Mancini e Smalling male male. La Roma non esiste proprio".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma non ha un'identità di gioco e questo è colpa di Mourinho. Lui è solo ironico con gli arbitri, li accusa. Ma poi non spiega nulla tatticamente della Roma. La gente sta con lui, perché è un capo-popolo. Non giudichiamolo per i trofei che ha vinto. Come allenatore della Roma il suo risultato è scarsissimo"

Enrico Camelio (Radio Radio Mattino - 104,5): “Vi dico che tanti giocatori della Roma se ne vogliono andare, non credono al progetto. La Roma di Mourinho non ha tattica e Sergio Oliveira preso per dare forza al centrocampo ed invece è un grissino".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Si finisce sempre a parlare dell'arbitro, ma io quest'anno non ricordo una partita giocata bene dalla Roma".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma non mi è dispiaciuto, ma tutto quello che fa non ha senso. Ieri poi Zaniolo sbaglia un gol facile, e io invito i tifosi a cercare di dare un peso giusto al valore dei giocatori",