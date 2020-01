‘RADIO PENSIERI’, SCONCERTI: “Friedkin potrà essere molto importante per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Mario Sconcerti (Tele Radio Stereo – 92,7): “Al calcio italiano Friedkin potrà dare relativamente poco, mentre per la Roma potrà essere molto importante. Si sta comportando come gli altri americani che stanno investendo in Italia. Prima vorrà farsi un’idea di quello che accade nella Roma a livello dirigenziale, poi deciderà se agire e se far saltare alcune posizioni. Metterà sicuramente alcuni dei suoi uomini“.

Checco Oddo Casano (Centro Suono Sport – 101,5): “Fonseca ha dimostrato ancora una volta ieri sera di essere un grande tecnico, con grande idee e soprattutto capacità di modularsi in funzione delle caratteristiche dell’avversario, senza mai rinunciare alla sua proposta, ai suoi principi. Politano-Spinazzola? Una trattativa folkloristica, saltata per volontà dell’Inter, che ha più volte cambiato le carte in tavola, delegittimando così pubblicamente l’immagine dei due ragazzi e creando un danno tecnico alla Roma: ora tornerà Spinazzola con il morale a pezzi per come è stato fatto passare a Milano e dintorni, con una campagna mediatica veramente deplorevole, visto che il ragazzo è sanissimo e ha passato brillantemente tutte le visite e i giallorossi non avranno Politano come sostituto di Zaniolo, ulteriore danno tecnico”.

Max Leggeri (Centro Suono Sport – 101,5): “La Roma a Parma è scesa in campo con la voglia di vincere la partita, giocando con cattiveria agonistica e intensità, dimostrando che quando c’è la giusta concentrazione, questa è una squadra che può fare risultati di livello. Pellegrini? Formidabile giocatore, che aveva sbagliato un paio di gare, ma che ieri sera ha trascinato i suoi dimostrando il suo talento. L’elogio pubblico a Kalinic da parte di Fonseca è un richiamo indiretto a Dzeko. Nella vicenda Politano-Spinazzola, c’è una sola colpevole: l’Inter, che con un clamoroso voltafaccia ha fatto saltare questa operazione, mancando ad una parola data in ben due occasioni. Dopo aver fatto valere la propria voce, la società giallorossa deve provare a prendere Politano in prestito, a prescindere dal ritorno di Spinazzola, che personalmente non avrei ceduto”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,2): “Se non dovesse giocare domenica Spinazzola con la Roma si avvalorerebbe la scelta dell’Inter. Come la metti la metti è una situazione che crea imbarazzo: la Roma, Spinazzola e Politano sono le vittime di questa storia”.

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio – 104,2): “L’Inter sostiene che Spinazzola non dia garanzie dal punto di vista atletico. Onestamente la Roma adesso non può prendersi il rischio di avere in organico il terzino e anche Politano. “

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio – 104,2): “Politano lo prenderei a prescindere se ci fosse la possibilità. Sarebbe un titolare in questa Roma e non guasta avere un romano e romanista. E’ un giocatore importante e se avesse la considerazione del gruppo potrebbe solo far bene”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport – Te La Do Io Tokyo – 101,5): “La Roma ha fatto quello che poteva e doveva fare; ha fatto il suo, diciamo. Il Parma aveva lasciato i migliori in panchina, quindi non mi aspettavo un risultato finale diverso. Detto questo: bene ieri sera ma contro la Juventus mi aspetto ben altro. Pellegrini fa la differenza a questi livelli, ma deve fare ancora fare il salto in avanti per farla anche a livelli più alti. Scambio Spinazzola-Politano? Stanno discutendo delle presenze, dei minutaggi, di questa roba qui”.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo – 92.7): “Quando ieri sera ho letto le formazioni ho pensato che la Roma avrebbe vinto la partita: nonostante l’orario indecente la squadra ha fatto il suo dovere. Complimenti a Fonseca perché non è dogmatico, ma sa legge re le partite e si adatta alle situazioni. Il recupero di Cristante è una manna dal cielo. Diawara è il prototipo di giocatori che la Roma deve acquistare: giovani di prospettiva e che hanno voglia di giocare. La Roma tiene in considerazione Bruno Peres, l’hanno visto bene negli allenamenti: certo non sarà il titolare ma può tornare utile. L’infortunio di Zaniolo ti toglie fisicità e talento, ma con l’arrivo di Politano la Roma avrà più soluzioni lì davanti, anche se non toglierei Under per farlo giocare. Alla fine l’affare si farà, stanno trattando sulle presenze e sul minutaggio perché Spinazzola difficilmente sarà il titolare con Conte: per questo Marotta sta lavorando su questo cavillo, perché non vuole riscattarlo”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La vittoria di ieri è molto importante dal punto di vista psicologico viste le due sconfitte in campionato, ora deve ripetersi a Genova. La Coppa Italia non funziona con questa organizzazione, ha degli orari assurdi. Con il Genoa sarà una partita difficile viste le assenze, ma la Roma è in crescita e potrà contare su Pellegrini. Ibanez è molto talentuoso, ma ha giocato poco perché era chiuso dai titolari”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La vittoria di ieri sera non mi ha detto nulla. A Genova la Roma non giocherà con la difesa a 3 perché deve vincere e, allo stesso tempo, trovare delle soluzioni per questa situazione d’emergenza. Domenica deve vincere per non perdere la corsa Champions. Nel derby vedo favorita la Lazio“.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino -104,5): “Nel secondo tempo ha giocato solo la Roma: i giallorossi volevano la vittoria, molto bene Pellegrini e mi è piaciuto anche Kalinic. Kolarov, invece, l’ho visto molto stanco. C’è stata la novità della difesa a tre dove ho visto in difficoltà Smalling. La partita di Genova non sarà semplice, ma la Roma può vincere tranquillamente”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di ieri sera è stata una vittoria meritata, ottimo Pellegrini e segnali positivi da Kalinic. Kluivert è un giocatore forte, mentre Under è inconsistente: l’acquisto di Politano arriva a puntino. Vittoria importante che fa ben sperare Fonseca in vista del Genoa, dove bisogna assolutamente vincere”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Ai quarti vedo partite poco equilibrate. La Juve la vedo già in semifinale, la Roma deve sperare in una serata storta per i bianconeri. L’Inter non è convinta delle condizioni di Spinazzola: si lavora su un obbligo di riscatto fissato a delle presenze raggiunte dai due giocatori. In questo scambio ci guadagna la Roma che, complice l’infortunio di Zaniolo, trova in Politano un titolare sicuro, mentre per Spinazzola è più difficile visto l’arrivo in nerazzurro di Young”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma può passare il turno, perché la Juve ha altri pensieri. A Marassi sarà una gita fuoriporta, il Genoa sta a pezzi. Bel segnale il recupero di Kluivert, che secondo me può spostare gli equilibri. Bisogna capire i giocatori che la Roma avrà a disposizione, i difensori li ha: non vedo tutta questa emergenza per la partita contro il Genoa. L’importante è che la squadra recuperi dalle ultime due sconfitte contro le torinesi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Secondo me in semifinale ci vanno le due romane e le milanesi. La Roma di ieri non mi è dispiaciuta e a Torino potrebbero fare risultato”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma deve sperare di incontrare una Juve vista qui all’Olimpico, ma io dico che passa il turno la squadra di Sarri”.