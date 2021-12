‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Maitland-Niles mossa di buon senso. Ricorda Lima”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini(Teleradiostereo - 92,7): "Maitland-Niles? Non è chiusa, ma siamo vicini. Faceva parte di una nidiata interessante dell’Arsenal, mi dicono somigli a un Lima con piedi più delicati. Può fare quindi sia l’esterno che il centrale. Un giocatore generoso e di resistenza. E’ una operazione di buon senso anche se non ti svolta la vita. L’Inghilterra oggi ha il campionato più forte, quindi i cosiddetti scarti possono fare la differenza in Italia. Mourinho inizialmente voleva Dalot. L'arrivo di Niles non esclude l'arrivo di un centrocampista, piace Kamara".