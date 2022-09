‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Contro l’Udinese sarà una partita tosta”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Nessuno dei club interessati ha offerto poi realmente le cifre che la Roma chiedeva per Zaniolo. Ma è stata brava la società a tenere il punto, si sta costruendo una giusta mentalità ed immagine. Vediamo a che cosa porterà questo mercato. Non si può parlare già di classifica, staremo a vedere. Ci aspetta una partita molto tosta contro l'Udinese, deve confermare di essere forte. La scorsa giornata vedendo le avversarie è stato un trionfo per i giallorossi".