‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “La Roma è una squadra da coppa”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è solo Dybala, stop. La squadra non ha un gioco e Mourinho dovrebbe chiedersi perché Zaniolo non rende al meglio, sarà solo per colpa del giocatore? Comunque Zaniolo sta diventando un caso".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Allegri lo vorrei come dopo Mourinho, se il portoghese dovesse andar via. Questa è più una Roma da coppa che da campionato. Ricorderò la serata di ieri come quella in cui mi sono innamorata di Paulo Dybala. Bene anche i centrocampisti. Matic ha fatto da tutore a Bove".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è solo Dybala. Squadra inguardabile, non ha un gioco. Il dopo partita non può passare inosservata: l'attacco di Mourinho a Candela, campione d'Italia con la Roma, che con Cafu ha fatto la coppia più forte del mondo, un romanista pazzesco, che ha dato tanto, più di Mourinho. Che il tecnico lo metta alla pubblica gogna è una vergogna. Credo che il tecnico debba chiedere scusa a Candela".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri partita tosta, perché il Genoa non è male, e la Roma ha avuto le difficoltà che ha avuto l'Inter. Poi, certo, hai un giocatore che da solo ti risolve le partite... Quando c'è Dybala in campo anche gli altri hanno un beneficio. Ma la vittoria è comunque meriata. Ieri mi è piaciuto molto Matic. Abraham si impegna, ma fa un tiro in porta in 9 minuti. E Zaniolo sbatte sul muro ad ogni scatto. La Roma non riesce ad esprimersi per quanto hanno una serie di giocatori che ha in squadra".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha avuto difficoltà perché comunque non sono partite semplici queste. Dybala molto bene ma ieri la Roma meritava comunque la vittoria. La Roma dovrebbe avere più punti dei 31 che ha, a prescindere da Dybala o Mourinho".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma, come ho detto più volte, è una ottima squadra che può dare di più. Poi Dybala è la forza in più, ma ieri molto bene anche Matic e non è la prima volta che succede".