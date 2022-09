‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma a San Siro non deve avere paura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "A San Siro tutti possono perdere contro l'Inter, ma quello che vorrei vedere è una buona partita. L'approccio delle ultime tre gare contro la squadra di Inzaghi è stato disastroso. Vorrei una Roma che non ha paura, non deve avere un atteggiamento rassegnato ancor prima di entrare in campo. Io ad oggi, firmerei per un pareggio, nonostante la rosa giallorossa ha qualità".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Questa sosta da una parte a aiutato tanti dei nostri giocatori, come Zaniolo o Belotti. Con l'Inter ci sono parecchi dubbi per esempio l'impiego di Pellegrini o il recupero di Dybala. Mourinho crea gruppi fortissimi intorno alla sua figura, ma rimane sempre a disposizione dei suoi calciatori".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se la Roma giocasse come contro l'Atalanta credo che sia già un segnale positivo. Mancano 30 partite ma a livello di classifica potresti trovarti a 7 punti dalla prima ed in iniziare ad accusare un distacco pesante. Se la Roma riesce ad avere la mentalità avuta con la Dea avrà imboccato la strada giusta".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Carichiamo di più la Roma contro l'Inter perché la squadra di Mourinho ha vinto una gara in più rispetto ad Inzaghi in campionato. La differenza in classifica è di un punto, chi vincerà questa sfida si rilancia, perché per ora entrambe non stanno facendo bene".