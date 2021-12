‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Classifica veritiera, non mi aspettavo di più dalla Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La classifica della Roma è veritiera ti meriti quello che hai. C'è stato il cambio allenatore, si poteva fare qualcosa di meglio con più continuità ma è un processo di crescita e ci vuole tempo. Spero che tra un anno si possa vedere una squadra in grado di competere per i primi posti"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dalla Roma mi aspettavo di più, anche se il valore della squadra è questo. Però Mourinho deve incidere di più in fatto di unti, la Roma deve stare più attaccata al treno Champions. Vecino non mi entusiasma, è un giocatore che in certi momenti diventa indispensabile, poi sparisce. E' un centrocampista di difficile intepretazione del ruolo. Va bene per esperienza, ma non sarebbe un titolare per la Roma",