‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Con un altro club Totti e De Rossi sarebbero rimasti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Se la Roma non cederà qualcuno difficilmente potrà fare qualcosa in questa sessione di mercato. Ovvio che Mertens sarebbe un bel colpo perché senza Dzeko non segna nessuno, ma c’è l’ostacolo ingaggio. De Rossi ha avuto la stessa storia di Totti: con una Roma diversa sarebbero rimasti. Spero che un giorno diventi l allenatore a Roma”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “Mertens è un calciatore più importante rispetto a Piatek, che invece è un giocatore mediocre, da Serie B o bassa Serie A. De Rossi non era più in grado di giocare, ha nostalgia della famiglia e vuole fare l’allenatore: è stata scelta di cuore. Lo ritroveremo presto: con questa nuova proprietà ci sarà qualcosa di importante. In prospettiva vedo De Rossi allenatore della Roma”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Il 4-0 della Juventus sul Cagliari è una brutta notizia della Roma: queste vittorie fanno morale. Mertens sarebbe un bel colpo per la Roma perché è un giocatore che segna, al contrario di Dzeko: servono gol, altrimenti il quarto posto è in pericolo. Un po’ triste per l’addio di De Rossi: questo è da attribuire anche alla gestione che ha avuto la Roma di Pallotta. Come Totti, hanno finito male la loro storia nella Capitale: in un altro club non avrebbero ricevuto lo stesso trattamento”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Rossi allenatore? Non lo so, non è semplice. Meglio cominciare affiancando qualche grande allenatore. L’importante è che Daniele abbia preso la decisone giusta, la migliore per lui. Per il mercato della Roma serve un attaccante, ma non è facile trovarne uno giusto. I nomi che leggo è tutta gente che deve riscattarsi perché ha deluso. Staremo a vedere… ”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Thiago Motta c’ha messo mezzora per arrivare in serie A, poi abbiamo visto che fine ha fatto. De Rossi? Se cominci dall’alto ti bruci subito, ma anche se fai la gavetta e ti va male non arrivi più in Serie A. Forse meglio rischiare subito in grande”