‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Sono pochi i giocatori di cui Mourinho si fida”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): “Credo che Camara non piaccia a Mourinho. Sono pochi i giocatori di cui lui si fida. Anche Celik non sta al meglio. Nella formazione ideale dello Special One Mancini e Cristante ci sono sempre”.