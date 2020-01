‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Non spenderei mai 25 milioni di euro per Politano”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Carlo Zampa (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Con l’avvento di Friedkin non credo cambi qualcosa sul piano industriale rispetto a Pallotta. Il texano viene qui a fare business, non è un tifoso giallorosso, e prende una società in salute vista la cifra spesa. Speriamo possa fare qualcosa di più concreto per tornare a vincere. Per il mercato invernale, mi aspetto il vice-Dzeko. Per adesso il bosniaco le ha giocate quasi tutte e con tre competizioni c’è bisogno di un calciatore che faccia tirare il fiato all’ex City. L’importante è trovare innesti di valore e non aggiunte alla rosa”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio – 104.5): “La Roma si è creata un bel solco nei confronti dell’Atalanta quindi deve guardare avanti verso Inter e Juventus. Visto il ritardo del Napoli, a meno di clamorosi stop è difficile che le romane possano farsi sfuggire la qualificazione in Champions league. Io non metterei mai 25 milioni di euro per prendere Politano”.

Alvaro Moretti (Radio Radio – 104.5): “Con l’uscita di Under, Politano sarebbe un bell’innesto per i giallorossi, sia perché è cresciuto nella capitale e sia perché arriverebbe con grandi motivazioni. E’ uscito dalle rotazioni di Conte solo per un motivo tattico, con Fonseca potrebbe sfruttare tutto il suo potenziale”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “La Roma andando a pareggiare con l’Inter a Milano ha già superato il primo vero scoglio stagionale. Penso che la zona Champions League sia ormai sicura per entrambe le romane. Juventus ed Inter non sono lontane: solo giocando per il massimo obiettivo puoi crescere. Dal derby in poi Fonseca è stato intelligente a capire come fosse il campionato Italiano, sistemando il centrocampo e curando la fase difensiva. Il cambio di proprietà potrebbe essere una spinta in più per i giallorossi. Sul fronte mercato, visto il rendimento di Under lo scambio con Politano sarebbe ottimo per la Roma. Oltre all’uscita di Juan Jesus, non penso che i giallorossi facciano stravolgimenti”.

Nando Orsi (Radio Radio – 104.5): “Le romane devono credere allo scudetto. Magari accade l’episodio che aiuta. La cosa più importante però è prendersi il posto in Champions, sarebbe un messaggio forte da parte di entrambe. Politano sarebbe un gran colpo: servirebbe più alla Roma che all’Inter. Cedere però è sempre più difficile, a Roma si sta bene. Dicevamo all’inizio di Kalinic era un giocatore che serviva a poco, non può puntare i piedi: deve andare via”.